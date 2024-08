I likhet med Edda Wind er Integrated Wind Solutions (IWS) i ferd med å bygge opp en flåte av serviceskip for bruk i havvindindustrien.

Resultatet i tremånedersperioden april-juni preges av at de første av rederiets tilsammen seks nybygg, «IWS Skywalker» og «IWS Windwalker», nå er levert fra verftet og på kontrakter.

Omsetningen i datterselskapet IWS Fleet var 4,9 millioner euro i kvartalet. I tillegg bidrar inntektene fra serviceselskapene IWS Services og Peak Wind.

«FORELØPIGE BEREGNINGER»: Analytiker Ola Eikanger i SEB. Foto: SEB

Kjøpsanbefalinger

SEBs analytikere Ola Eikanger og Kim André Uggedal mener det er lite sannsynlig at IWS vil klare å øke kontraktsporteføljen vesentlig før årsskiftet og varsler at det kan føre til en revisjon av estimatene.

Det vises også til forsinkelser i leveringstidspunktet for skip nummer tre og fire. Hvis man antar at disse ikke får kontrakt i 2024 vil SEBs EBITDA-estimatet og konsensus for året falle fra 8 til 5 millioner euro.

– Det er altså en kombinasjon av forsinkelser og en antagelse om mangel på kontrakter, sier Eikanger. Han tilføyer at dette er foreløpige beregninger, og at selskapet fortsatt kan sikre oppdrag for for nybyggene i fjerde kvartal, noe som ville vært meget positivt.

Pr. nå ligger SEB inne med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 63 kroner, mens Arctic nøyer seg med et kursmål på 54 kroner.



Tidligere i år kom Sumitomo Corporation inn som 25,4 prosent-eier i IWS Fleet. Det japanske industrikonsernet har investert 60 millioner euro IWS Fleet i form av en rettet emisjon.

– Solid spor

– IWS er ​​nå på et solid spor og vi utforsker kontinuerlig ytterligere vekstinitiativer, sier adm. direktør Lars-Henrik Røren.

Hittil i år er IWS-aksjen opp 21,5 prosent til 52,50 kroner, som var fasit da børsen stengte onsdag. Det gir rederiet en børsverdi på 2.055 millioner kroner.

Gjennom selskapet Awilco er den familieeide Awilhelmsen-gruppen største aksjonær med 39,4 prosent av aksjene.