– Det går sakte men sikkert i riktig retning i offshoresektoren. Offshore står igjen som et bra sted være, med vekst på 5 prosent i år og 8 prosent i 2025, sier analytiker Martin Huseby Karlsen til Finansavisen.

Han, og resten av oljeserviceteamet i DNB Markets, er ute med sin årlige sektorrapport der de venter en forlenget og stabil oppgangssyklus for offshoreselskapene.

Utgangspunktet er forventninger om at oljeselskapenes offshoreinvesteringer vil fortsette å vokse, om enn litt svakere enn i foregående år siden man er kommet lenger ut i syklusen.

– Vi ser for oss en rolig og stabil oppgangssyklus, heller enn «boom and bust». Oljeselskapene er konservative når det gjelder risiko, og oljeserviceselskapene er forsiktige med å investere i ny kapasitet, selv om det begynner å bli utsolgt, sier Martin Huseby Karlsen.

Han trekker blant annet frem at flaskehalsene innen særlig subseainstallasjon og bygging av flytende produksjonsskip (FPSO) er i ferd med å løse seg ved at prosjekter flyttes ut i tid. Samtidig skyves det på fornybarprosjektene. Sammen med disiplinerte oljeserviceselskaper, bidrar dette til å forlenge oppgangssyklusen.

Meglerhuset ser heller ikke bort fra at oljeselskapenes investeringsbudsjetter for 2025 og videre fremover kan bli oppjustert fra det som i dag ventes.

Kjøp, kjøp, kjøp

– Et viktig premiss for å eie dette er troen på en lang syklus. Det fundamentale støtter opp under vårt syn om at det blir en lang, rolig oppgangssyklus, sier Huseby Karlsen, som mener volatiliteten i aksjekursene kan gi et godt inngangspunkt.

Det positive synet gjør at DNB Markets har kjøpsanbefaling på en rekke offshoreaksjer (se faktaboks for anbefalinger og kursmål). De mest foretrukne aksjene er Subsea 7, Seadrill, Odfjell Drilling, Ventura Offshore og Paratus Energy.

Aker Solutions og TGS får derimot en holdanbefaling.

På de fleste aksjene gjør meglerhuset små endringer i kursmålene, men på Odfjell Drilling er kursmålet oppjustert med nærmere 20 prosent til 100 kroner. Det betyr at DNB Markets-analytikerne ser en oppside på over 80 prosent i forhold til dagens kurs på 55 kroner.

Huseby Karlsen mener at mange av offshoreaksjene ikke er billige på 2024/2025-tall, og tror samtidig at konsensusestimatene for denne periode kan bli justert ned. Derfor må investorene løfte blikket til 2026 for å kunne si at offshoreaksjene er billige, noe DNB Markets-analytikeren mener det er grunn til å si.

