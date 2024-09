Vattenfall har besluttet å midlertidig pause utviklingen av havvindprosjektet «Svenska Kriegers Flak», ifølge en pressemelding fra selskapet.

Dette prosjektet er Sveriges mest modne havvindprosjekt, og vindparken er estimert å kunne produsere 2,7 TWh elektrisitet per år.

«De nåværende investeringsforutsetningene for havvind i Sverige er ikke bærekraftige, og Vattenfall har derfor besluttet å stoppe all videre utvikling av prosjektet. Vindparken var planlagt å starte produksjon i 2028, noe som nå ikke lenger er mulig», heter det i meldingen.

Vattenfall har uttalt at en av de viktigste kravene for å investere i prosjektet er at det må være en rimelig og praktisk løsning for å koble havvindparken til det nasjonale strømnettet.