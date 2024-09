Onsdag morgen er Brent-oljen for levering i november opp 1,7 prosent til 70,35 dollar fatet. WTI-oljen er opp 1,8 prosent til 66,95 dollar fatet. Nederlandsk gass er ned 0,5 prosent til 35,11 euro pr. megawattime.

Tirsdag var turbulent for oljeprisen, Brent ned 3,7 prosent. I løpet av tirsdag delte OPEC sin månedlige rapport, med punchline om tregere vekst enn tidligere spådommer – 2,03 millioner fat daglig i 2024 mot tidligere 2,11 millioner. For 2025 ble også anslagene nedjustert (1,74 fra 1,78).

Videre anslo American Petroleum Institute at kommersielle oljelagre i USA falt med 2,8 millioner fat forrige uke, fasiten kommer i dag. CPI-tall fra USA kommer også senere i dag. Den tropiske stormen Francine, som flere forventer vil bli en orkan, fortsetter å ramme olje- og gassproduksjonen i Mexicogulfen.

Bears på oljekonferanse

«Vedvarende svakhet i oljemarkedet er bekymringsfullt for OPEC+ (...) Gruppen må kunngjøre en politikk for å navigere det forventede overskuddet i 2025. (...) Stemningen er tydelig fortsatt bearish,» skriver Warren Patterson, leder for råvarestrategi i ING Groep.

Oljekonferansen i Asia (APPC) har vært preget av flere bearish analytikere. Trafigura på mandag, og nå Goldmans sjef for olje, Daan Struyven, forventer at oljemarkedet vil være i overskudd så tidlig som i november eller starten av desember.

Terminkurven for olje er også nevneverdig. Brent prompt spread – differansen mellom de to nærmeste kontraktene – er rundt 38 cent fatet i backwardation, da den nærmeste kontrakten handles til premie i forhold til den neste. Differansen er derimot en del lavere enn nivåene fra forrige måned, 92 cent, skriver Bloomberg. Ellers er helningen på oljekurven ganske flat og nå svakt i contango.