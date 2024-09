Spetalen reduserer i rigg

Riggaksjer har ikke vært noen vinner på børsen i år.

I forrige uke ble det kjent at Øystein Stray Spetalen-selskapet Ferncliff solgte seg helt ut av Dolphin Drilling. Aksjene ble kjøpt av Spetalen selv.

Nå kan det imidlertid se ut til at han er i ferd med å kvitte seg med disse aksjene.

Ifølge aksjonæroversikter har han redusert beholdningen av privateide aksjer i Dolphin Drilling med 1,23 millioner, noe som tilsvarer nesten halvparten av beholdningen.

Det tas forbehold om at ikke alle endringer på aksjonærlistene er reelle transaksjoner, ettersom det kan skyldes utlån til shorthandel og tilbakelevering av utlånte aksjer. Det kan også skyldes «forsinkede» transaksjoner mellom egne konti.

I aksjonæroversikten står han nå oppført som eier av 1,34 millioner Dolphin-aksjer privat. Disse aksjene ble kjøpt før noteringen høsten 2022.

I tillegg eier han aksjer i Dolphin Drilling indirekte gjennom S.D. Standard ETC, som er riggselskapets nest største aksjonær med en beholdning på 167,5 millioner aksjer og en eierandel på drøye 17 prosent.

Motvind for aksjekursen

Øystein Stray Spetalen kom inn på eiersiden i Dolphin Drilling i 2022 gjennom S.D. Standard ETC. Da ble det betalt 10 millioner dollar for en fjerdedel av riggselskapet, som i dag prises til i underkant av 1 milliard kroner.

Samme år ble det hentet 45 millioner dollar i en emisjon i forbindelse med at Dolphin Drilling ble notert på Euronext Growth. Emisjonen ble gjort til en kurs på 11,62 kroner.

I juni i fjor ble det gjort en ny emisjon i forbindelse med at selskapet kjøpte to rigger fra Transocean. Denne ble gjort til kurs 7,50 kroner. I april i år gjennomførte riggselskapet nok en emisjon på 40 millioner dollar til kurs 6 kroner.

Tirsdag handles Dolphin Drilling-aksjen rundt 3,35 kroner, ned 0,7 prosent fra dagen før. Hittil i år er aksjen ned 60 prosent.

Etter kjøpet av de to Transocean-riggene, hadde Dolphin Drilling en flåte på fem rigger. Siden er to rigger solgt. I tillegg til at det har vært surt for riggaksjer i år, har Dolphin Drilling-kursen vært tynget av selskapets problemer med en borekontrakt i Nigeria, som til slutt ble kansellert. Nå er denne riggen på vei til å starte opp på en ny kontrakt i India. Fra april neste år vil selskapet ha alle tre riggene sine i arbeid frem til høsten.