Etter at Archer vant en femårig plattformkontrakt med Okea til 80 millioner dollar i forrige uke, har Pareto Securities vært ute med er oppdatering på aksjen.

Der opprettholder meglerhuset sin kjøpsanbefaling, hvor kursmålet er satt til 48 kroner. Det betyr at Pareto tror på en dobling i forhold til der Archer handles torsdag.

– Selv om aksjen ser stadig mer interessant ut, og inntjeningsanslagene er relativt lite sensitive mot endringer i oljeprisen, ser vi svært begrenset investoroppmerksomhet for Archer for øyeblikket, og ser dette som et attraktivt inngangspunkt, sier analytiker Bård Rosef i Pareto Securities.

Bedring

Han venter at OKEA-kontrakten vil gi et årlig EBITDA-bidra for Archer på 1,5–2 millioner dollar.

Analytikeren regner seg frem til at selskapets EBITDA vil stige fra 139 millioner dollar i 2024 til 164 millioner i 2025. Da er det ikke lagt inn forventninger om ytterligere bedring i selskapets virksomheter i Argentina, der utsiktene har forbedret seg det siste året.

– Med høy giring gjør dette underverker for egenkapitalavkastningen, som har vært et ankepunkt mot aksjen, sier Rosef.

Pareto-analytikeren venter at selskapet vil få et overskudd på bare 5 millioner dollar i år, men tror dette vil stige til 45 millioner dollar i 2025.