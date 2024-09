Råvareprisene steg på bred basis torsdag, men europeiske gasspriser snudde ned utover ettermiddagen på oppslaget i ukrainske Ukrainska Pravda om Ukraina har inngått enighet om transitt av gass fra Aserbajdsjan til Europa.

Noe russisk gass ventes inkludert i volumene i avtalen som skal fungere som et midlertidig tiltak når transittavtalen med russiske Gazprom utløper ved årsskiftet. To aserbajdsjanske kilder i energisektoren avviser dog enigheten overfor Reuters.

– Oppslaget reverserte gassprisoppgangen tidligere torsdag, i tillegg til nyhetene om at Egypt planlegger å gjenopprette normal produksjon ved gassfeltene innen sommeren 2025. Det er en kombinasjon av negative overskrifter, sa en trader til nyhetsbyrået.

Vil ikke fornye

Noen sentraleuropeiske land er fortsatt avhengige av gass russisk gass som krysser Ukraina i en rørledning – etter å ha sikret seg et unntak fra EUs importforbud – og er ivrige etter å motta leveransene også neste år. Men Kyiv har uttalt at landet ikke vil fornye transittavtalen mens krigen mot Russland raser videre.

– Vi forstår at EU trenger tid for fullstendig å avvikle russisk gass. Og vi tar dette steget for å gjøre denne overgangen lettere for EU, sier en kilde i den ukrainske regjeringen til Ukrainska Pravda.

Nederlandsk TTF-gass falt torsdag over 7 prosent til 33,03 euro per MWh.