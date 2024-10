Saudi-Arabia er klare til å gi slipp på sitt uoffisielle mål om en oljepris på 100 dollar fatet og forbereder seg på å øke produksjonen, hvilket tyder på at kongedømmet har innstilt seg på en periode med lavere oljepriser, skriver Financial Times med henvisning til kilder som har kjenneskap til landets vurderinger.

Sammen med syv andre medlemmer av Opec skulle Saudi-Arabia etter planen avvikle produksjonskutt fra starten av oktober, men i starten av september varslet landene at kuttene ville forlenges til slutten av november før de gradvis fases ut.

Ifølge kildene til Financial Times er Saudi-Arabia klare til å bringe tilbake produksjon som planlagt fra 1. desember, selv om det vil føre til en lengre periode med lavere priser.

Vil ikke gi fra seg markedsandeler

Endringen i tenkemåten innebærer en betydelig retningsendring for Saudi-Arabia, som siden november 2022 har ledet an i Opecs gjentatte produksjonskutt for å opprettholde høye priser.

Ifølge Financial Times, som viser til IMF, trenger Saudi-Arabia en oljepris nær 100 dollar fatet for å overholde sine budsjetter fordi landet trenger finansiering til en rekke store prosjekter som er sentrale i det avisen omtaler som et ambisiøst økonomisk reformprogram.

Økt tilbud fra land utenfor Opec, særlig USA, samt svak etterspørsel fra Kina, har over tid redusert effekten av oljekartellets kutt. Hittil i september har Brent-oljen ligget på 73 dollar fatet i snitt, selv om spenningene i Midtøsten har økt.

Nå er imidlertid Saudi-Arabia ikke lenger villig til å fortsette å gi fra seg markedsandeler, sier kildene til Financial Times. Landet mener også at det har nok finansieringsmuligheter til å håndtere en periode med lavere priser, slik som bruk av valutareserver eller utstede statsgjeld, legger kildene til.

I henhold til den utsatte utfasingsplanen for kuttene vil Saudi-Arabia øke sin månedlige produksjon med 83.000 fat om dagen fra desember, og totalt øke produksjonen med én million fat pr. dag innen desember 2025.