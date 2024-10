Goldman Sachs kutter i Equinor

Et Goldman Sachs-team ledet av Michele Della Vigna er ute med en oppdatering av europeiske oljeselskaper, inkludert Equinor.

Banken nedjusterer Brent-estimatene for 2025 til 75 dollar, ned fra 80 dollar. Dermed kuttes EPS-estimatene (inntjening pr. aksje) for hele sektoren med rundt 11 prosent for 2025.

Det er risiko knyttet til konsensusestimater og markedspriser, mener Goldman. Konsensus for Brent-olje i 2025 er 78 dollar pr. fat, som er 6 dollar høyere enn terminprisen (forward) for 2025. Dette kan føre til potensielle nedjusteringer, heter det.

Mer positiv til gass

Goldman anslår at operasjonell kontantstrøm fra de største europeiske oljeselskapene vil stige med 4 prosent i tredje kvartal sammenlignet med forrige kvartal. Justerer man for Equinor, og deres sesongmessig lave skatteregning, vil operasjonell kontantstrøm for oljeselskapene falle med 11 prosent.

Equinor ble trukket frem som selskapet med størst eksponering mot gass, og er dermed «mest motstandsdyktig». Risikoen for olje er tiltet mot nedsiden, mens europeisk gass har oppsidepotensial, ifølge Vigna. Banken ser dermed «oppsidepotensial for gassfokuserte selskaper over de neste kvartalene». På den andre siden ligger banken under konsensus i resten av dekningen, «hvor vi ser potensiell nedsiderisiko fra lavere oljepris».

Foretrukne valg for sektoren er de defensive aksjene med sterk balanse og oljeselskaper som er mindre følsomme for oljeprisen. Shell og Saudi Aramco skiller seg ut, men «Equinor kan også være defensivt, spesielt ettersom europeiske gasspriser viser svært stor motstandsdyktighet på kort sikt.»

Goldman gjentar salgsanbefalingen på Equinor og kutter kursmålet fra 290 til 270 kroner.