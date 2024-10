Deutsche kutter oljeprisestimatet med 14 dollar

I en analyse fra Deutsche Bank skriver analytiker Michael Hsueh at banken nedjusterer Brent-oljeestimatene for 2025 – fra 80 til 66 dollar pr. fat.

Nedjusteringen skyldes forventninger om et betydelig overskudd i markedet, grunnet lavere etterspørselsvekst fra Kina og en planlagt økning i OPEC-produksjonen fra desember 2024.

Saudi-taktikk

Om Financial Times-artikkelen som antydet at Saudi-Arabia har planer om å øke produksjonen, skriver analytikeren: «Dette kan vise seg å være en taktikk.»

Likevel kjøper Deutsche budskapet og legger til 1 million fat pr. dag fra OPEC og 500.000 fat fra OPEC+-partnere i sine estimater.

Hsueh påpeker også futureskurven for 2025 og mener at den allerede har tatt høyde for det forventede overskuddet.

Til tross for et moderat underskudd på 600.000 fat pr. dag i tredje kvartal 2024, ser Hsueh en mulighet for kortsiktige prisøkninger på grunn av en fortsatt balansert situasjon i fjerde kvartal 2024, samt en mulig revurdering av pessimistiske etterspørselsutsikter for Kina.

Hsueh peker på at realøkonomiske indikatorer i Kina, som reiseaktivitet, viser en sunn utvikling.

Basert på markedets nåværende prising, ser Deutsche Bank to investeringsmuligheter: enten å selge nær-terminkontrakter og kjøpe 2025-kontrakter for å utnytte potensialet for contango, eller å posisjonere seg for et positivt sjokk som markedet ikke har priset inn.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.