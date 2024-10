Siden tirsdag har oljeprisene steget rundt 10 prosent til over 78 dollar fatet. I den forbindelse har Goldman Sachs hatt en Q&A (ofte stilte spørsmål).

Det første spørsmålet som blir stilt: «Hva er Goldmans grunnleggende prognose om Midtøsten og oljepriser?»

Svært usikkert

Hvis oljeflyten fra Midtøsten ikke blir påvirket som følge av konflikten, gjentar investeringsbanken forventningene om Brent-pris på 70–85 dollar fatet. I disse estimatene eksporterer Iran 3,4 millioner fat olje pr. dag i 2025.

Skulle det oppstå forstyrrelser knyttet til oljemarkedet, er innvirkningen «svært usikker».

Den nåværende konflikten i Midtøsten har tre hovedfaktorer som investorer følger med på, ifølge Goldman:

Om Irans oljeinfrastruktur blir skadet

Strengere sanksjoner mot iransk olje

Generelle forstyrrelser i tilbudet og transporten, blant annet «det ekstreme scenariet hvor handelen gjennom Hormuzstredet blir avbrutt»

Hvor høyt kan oljen gå?

Hvis forstyrrelser oppstår, er det mest sannsynlige scenariet ifølge Goldman at andre Opec-produsenter tetter underskuddet kjapt. Da skyter oljeprisen opp med 13 dollar, og et fat Brent vil koste 90 dollar tidlig i 2025, heter det. Det er for øvrig lagt til grunn 2 millioner fat pr. dag i underskudd i seks måneder.

I et scenario der Opec-landene ikke klarer å fylle underskuddet på 2 millioner fat daglig fra Iran, estimerer de en Brent-pris på midten av 90-tallet mot slutten av 2024, nesten 20 dollar høyere enn den grunnleggende prognosen.

Klarer Opec å gradvis fylle underskuddet mens 1 million fat fra Iran er borte, anslår investeringsbanken en Brent-pris på midten av 80-tallet innen midten av 2025.

Hvis Opec derimot ikke klarer å fylle underskuddet på 1 million fat, vil Brent-prisen stige til 95 dollar innen slutten av 2025.

Tankmarkedet

«De sekundære effektene på tankrater og marginene for raffinerte produkter er ganske komplekse, med potensielt motvirkende faktorer», heter det.

Analytikerne påpeker at tankratene for råolje har steget med 90 cent pr. fat, 37 prosent, denne uken.

«En større omdirigering av resterende fat bort fra Rødehavet kan stramme tankmarkedene betydelig ved å øke etterspørselen etter tankkapasitet målt i tonnmil», heter det.

Likevel kan eskaleringen bety fall i regionale eksportvolumer, og dermed kan etterspørselen etter tankskip falle, noe som igjen vil føre til lavere tankrater.