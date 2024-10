Kinesiske CATL har lansert et elbilbatteri som hevdes å kunne lade en bil til 80 prosent på under 10 minutter, skriver Oilprice. Hele 600 kilometer på 10 minutter.

Superrask lading kan derimot skade levetiden til batteriet samt øke risikoen for brann grunnet overoppheting.

Leder kappløpet

Ifølge Oilprice produserer de kinesiske aktørene litiumjernfosfatbatterier (LFP – Lithium Iron Phosphate). Disse er visstnok ikke like utsatt for overoppheting sammenlignet med nikkel- og koboltbatterier. Samtidig er LFP-batteriene mer kostnadseffektive, heter det i artikkelen.

Den største batteriprodusenten i landet, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), leverer batterier til selskaper som Tesla og BMW.

I april lanserte CATL verdens første LFP-batteri med en rekkevidde på over 1.000 kilometer med superrask lading. Det hevdes at en av variantene, Shenxing PLUS, kan lade 600 kilometer på 10 minutter.

«Én kilometer pr. sekund,» sier det kinesiske selskapet, ifølge Oilprice.

– Et svar på rekkeviddeangst

Flere potensielle elbilkjøpere er fortsatt skremt av tanken på å måtte bruke opptil en time på ladestasjon midt i en tur, skriver Financial Times.

«Våre superraske ladere kan lade en elbil til 80 prosent på bare 15 minutter, noe som gir deg nok rekkevidde til å kjøre de 450 km fra LA til Las Vegas,» sa Joon Park, markedsdirektør for den koreanske ladeprodusenten SK Signet, til FT.

«Et svar på rekkeviddeangst er åpenbart å gi elbiler lengre rekkevidde, men det andre er å lade elbilen raskt nok til at det er praktisk midt i turen,» sa Andreas Breiter, medleder for McKinseys Center for Future Mobility i Nord-Amerika, til FT.