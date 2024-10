Halverer investeringene i 2025

Nel la frem tall for tredje kvartal onsdag morgen. Ifølge rapporten endte hydrogenselskapet med et resultat før skatt på minus 116,5 millioner kroner, en liten bedring fra underskuddet på 168,9 millioner kroner i samme periode året før.

Inntektene økte til 391,3 millioner kroner i kvartalet, mot 320,9 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger falt derimot fra minus 62 millioner kroner til minus 90 millioner.

Kontantbeholdningen lå ved utgangen av tredje kvartal på 3,8 milliarder kroner, mot 1,9 milliarder i samme periode året før.

Nel (Mill. kr) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 391,3 320,9 Driftsresultat –145,7 –104,1 Resultat før skatt –116,5 –168,9 Årsresultat –115,1 –226,3

Reduserer investeringer

I rapporten skriver selskapet at Nel vil redusere investeringene med om lag 50 prosent i 2025 sammenlignet med 2024. Dette skal kunne gjøres uten at det går ut over teknologiinvesteringer og selskapets strategiske posisjon.

Selskapet skriver videre at det allerede har en betydelig årlig produksjonskapasitet tilgjengelig fra begynnelsen av 2025, og kan høste tidligere investeringer.