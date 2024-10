Argeo selger utstyr for 140 mill.

– Med dette betaler vi ut selgerkreditene våre og sitter igjen med 7,7 millioner dollar i netto kontanter , sier Argeo-sjef Trond Crantz til Finansavisen.

Subsealeverandøren Argeo selger to av sine ubemannede undervannsfarkoster og gjennomfører en salgs- og tilbakeleieavtale av en tredje.

Dette er en del av selskapets arbeid med å optimalisere utstyrsporteføljen og øke driftseffektiviteten, noe som også styrker selskapets likviditet og økonomiske fleksibilitet.

Den totale transaksjonen er på 13 millioner dollar, tilsvarende rundt 142 millioner kroner. Selskapet vil sitte igjen med en netto kontantbeholdning på rundt 7,7 millioner dollar, eller 85 millioner kroner.

Les også Konsernsjef måker ut aksjer for å betale skatt Konsernsjefen i Argeo Trond F. Crantz har solgt 10.000 aksjer i Argeo for å betale skatt.

Optimaliserer

Som en del av omstillingen vil Argeo gå over til en sentralisert plattform for sin Hugin-teknologi knyttet til de ubemannede undervannsfarkostene. Etter salget vil Argeo operere to skip og ha fire ubemannede undervannsfarkoster av typen Hugin.

– Da vi startet hele denne transformasjonen av strategien vår med skip og utstyr, ønsket vi å gå over til en felles subseaplattform for å øke driftseffektiviteten og forbedre kostnadskontrollen, sier Crantz.

– Så ønsket vi i tillegg å optimalisere alt utstyret i en strategisk utstyrspool, og det var viktig å inngå en avtale med en sterk finansiell part, CSI Leasing, som også har finansiert de andre enhetene våre fra Kongsberg, fortsetter han.

Selskapet har en opsjon for ytterligere ett system i 2025. Avtalen er avhengig av en endelig avtaleinngåelse med CSI Leasing og andre vilkår.

Argeo opererer i stor grad i dypvannsområdene rundt i verden, og Crantz karakteriserer markedet som «supersterkt».

– Vest-Afrika er veldig interessant, hvor det skjer mye. Sør-Amerika er et veldig sterkt marked med mange anbud. Og med tanke på en videreutvikling av selskapet, har vi også et blikk mot Sørøst-Asia, sier han.

– Så vi kan vente oss en voksende ordrebok fremover?

– Vi er positive på selskapets vegne. Prosjektene vi leverer på går veldig bra.

Les også – Sliter med å se svakheter i sektoren – Subsea gir den beste eksponeringen, mener Clarksons-analytiker Pelle Bibow, som har DOF som en av to soleklare offshorefavoritter.

Ser dobling av aksjen

Arego-aksjen har hatt et tungt år på børsen, med en nedgang på 46 prosent frem til Oslo Børs åpnet mandag. I løpet av de seneste 12 månedene er aksjen ned 72 prosent. Mandag ettermiddag steg imidlertid aksjen rundt 3 prosent til 10,36 kroner.

Ifølge Bloomberg er det bare tre meglerhus som dekker selskapet, og samtlige har en kjøpsanbefaling.

Pareto Securities har satt kursmålet til 20,63 kroner pr. aksje, noe som innebærer en oppside på 105 prosent.

SpareBank 1 Markets har et kursmål på 19 kroner pr. aksje, og Clarksons Securities har satt kursmålet til 23 kroner. Disse ser da en oppside på henholdsvis 89 og 128 prosent.