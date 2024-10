Bedre enn ventet fra TGS

– Selv om utnyttelsen av 3D streamer-flåten har vært lavere enn ventet så langt i år, er vi på en positiv trend basert på pågående forhandlinger og anbud, sier TGS-sjef Kristian Johansen i kvartalsrapporten.

TGS (Mill. USD) 3.kv/24 3.kv/24 Driftsinntekter 501 293 Driftsresultat 104 68 Resultat før skatt 52 29 Resultat etter skatt 37 17 Inntekter er ført ihht. prosentvis ferdigstillelse av prosjektene. Inntekter er ført ihht. prosentvis ferdigstillelse av prosjektene.

Med oljeselskaper som har prioritert utbytte til aksjonærene og holdt igjen på investeringene i ny letaktivitet, har det gått trått for seimikkselskapene i lengre tid.

I tredje kvartal hadde TGS en ordreinngang på til sammen 423 millioner dollar, opp fra 368 millioner dollar i foregående kvartal. Ved utgangen av tredje kvartal hadde TGS en ordrereserve på 750 millioner dollar (611).

Med en sunn balanse, fortsetter selskapet å betale et utbytte på 0,14 dollar pr. aksje, tilsvarende 1,53 kroner, etter tredjekvartalstallene.

TGS har samtidig nedjustert forventede multiklientinvesteringer for 2024 til 425-500 millioner dollar som følge av at «enkelte prosjekter er blitt utsatt til 2025». Tidligere ventet selskapet investeringer på 450-500 millioner dollar.

Selv om situasjonen i Midtøsten har ført til en volatil oljepris, peker TGS på at oljeselskapene som regel ikke endrer sine investeringsplaner basert på kortsiktige svingninger.

«Dagens oljepris ligger betydelig over de større energiselskapenes gjennomsnittlige break-even-nivåer, noe som støtter opp under kontantstrømmene og vekstmulighetene,»skriver selskapet i kvartalsrapporten, og mener seismikk av høy kvalitet er en forutsetning for økt produksjon fra eksisterende felt og vellykkede letekampanjer i modne og uutforskede områder.

«Kombinasjonen av den økende etterspørselen etter olje og gass, energiselskapenes sterke kontantstrømmer, selv ved volatile priser, og behovet for undergrunnsdata for både produksjon og leting, underbygger vårt syn om fortsatt langsiktige vekstmuligheter for seismikkbransjen.»

TGS har som mål å oppnå en årlig synergieffekt fra sammenslåingen med PGS på 110-130 millioner dollar, med full effekt i 2025. Selskapet opplyser at det ligger foran planen, og til nå har realisert rundt 55 millioner dollar i synergier, noe som er 10 millioner høyere enn guidet.

Regnskapstallene er basert på TGS' egen rapportering (POC), der inntektene blir ført etter hvert som prosjektene skrider frem.