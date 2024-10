Kraftig inntektsfall for Otovo

Saken oppdateres





Solcellepanelleverandøren Otovo fortsetter å levere svake tall, både på grunn av et svakt marked, men også en betydelig reduksjon i antallet installerte paneler, skriver selskapet i en børsmelding.

Inntektene ble 139 millioner kroner i tredje kvartal, ned 42 prosent fra fjorårets nivå på 238,1 millioner. Bruttofortjenesten falt fra 50,1 prosent i fjor til 29,8 prosent i år.

Resultatet før skatt var uendret fra fjoråret og ble på minus 120,5 millioner. I årets ni første måneder er underskuddet på hele 317,8 millioner, mens 2023 som helhet viste et minus på 384,8 millioner.

Selskapet forklarer økningen i underskuddet med restrukturering og lavere bruttofortjeneste.

Kraftig salgsfall

Antall solgte solcellepaneler falt med 36 prosent til 1.325 i kvartalet, mens planlagte prosjekter sank med 38 prosent til 1.380.

I kvartalsrapporten skriver styret at markedet preges fortsatt av motvind ettersom privatmarkedet i Europa fortsatt er svakt. I september startet Otovo et kostnadsprogram som skal gi besparelser på mellom 200 og 250 millioner kroner for å få kostnadsbasen på linje med aktivitetsnivået. Antallet ansatte reduseres fra 366 til 200 i starten av fjerde kvartal, og selskapet vil være mer tilbakeholdne med markedsføringskostnader.

Kronefallet mot euro har gitt Otovo en gevinst på 17,1 millioner kroner, mens i forrige kvartal var valutatapet på 13,2 millioner.

Før børsåpning torsdag har aksjen siste tolv måneder falt 77,2 prosent, men det siste halvåret er den opp 10,2 prosent.