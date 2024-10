Nytt riggselskap på børs neste uke

I juni skrev Finansavisen at riggselskapet Vantage Drilling kunne være på vei på børs i Oslo.

Nå har selskapet fått noteringsdatoen. Mandag kan aksjen handles på Euronext Growth.

Det vil dermed være det tredje selskapet med borerigger i porteføljen som går på børs i Norge i år. Fra før er både Ventura Offshore og John Fredriksens oljeserviceselskap Paratus Energy notert. Samtidig vurderer det brasilianske riggselskapet Constellation en notering her.

DNB Markets fungerer som rådgiver for børsnoteringen av Vantage Drilling.

Eier boreskip

Vantage Drilling eier en flåte på to boreskip og to oppjekkbare rigger. I tillegg drifter det ett boreskip. Selskapet har hovedkontor i Dubai, skatter til Bermuda, og har kontorer i Houston, Texas og i Singapore.

I september ble det kjent at selskapet vil selge de to oppjekkbare boreriggene til saudi-arabiske ADES for til sammen 190 millioner dollar. Selskapet skal imidlertid fortsette å drifte riggene i tre år.

– Salget avslutter ikke vårt engasjement i driften av disse oppjekkbare riggene, ettersom vi vil fortsette å drifte dem i tre år til, uttalte Vantage-sjef Ihab Toma i en melding fra selskapet da salget ble kjent.

I Vantage Drilling-styret sitter Gunnar W. Eliassen. Han er også styreleder i Ventura Offshore, og har tidligere jobbet for John Fredriksen i Seatankers.

Lite selskap

I andre kvartal i år rapporterte selskapet en omsetning på 50 millioner dollar, en EBITDA på nær 5 millioner og et resultat før skatt på -12 millioner dollar.

Ved utgangen av kvartalet hadde Vantage Drilling en kontantbeholdning på 51 millioner dollar, ned fra 67 millioner dollar tre måneder tidligere.

I 2023 hadde selskapet en omsetning på 383 millioner dollar, en EBITDA på 71 millioner og et resultat på -15 millioner dollar.