BP faller etter tallslipp

Britiske bp har levert tall for tredje kvartal og faller 1,0 prosent til 394,98 pence på London-børsen noen minutter etter åpning.

Det justerte resultatet (underlying RC profit) havnet på 2,27 milliarder dollar, som var over 10 prosent høyere enn Bloomberg-konsensus på 2,05 milliarder, men et kraftig fall fra tredje kvartal 2023 – 3,29 milliarder.

Økte gjelden for tilbakekjøp

Fra andre kvartal kom nedgangen på 489 millioner dollar, noe som skyldes lavere raffineringsmarginer og svakheter innen oljetrading sammenlignet med «svært sterkt resultat i samme periode i 2023», ifølge rapporten.

Til tross for lavere oljepris kommuniserer bp at de vil fortsette å kjøpe tilbake aksjer for 1,75 milliarder dollar, men opplyste at allokeringspolitikken vil gjennomgås i februar. Samtidig økte netto gjelden med 1,7 milliarder dollar til 24,27 milliarder i løpet av tredje kvartal, det høyeste siden starten av 2022, skriver Bloomberg.

«Innen olje og gass ser vi potensialet til å vokse gjennom tiåret med fokus på verdi over volum. Vi har også en sterk tro på mulighetene som energiovergangen gir,» sier Murray Auchincloss, adm. direktør i bp.