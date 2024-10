Ørsted selger andeler i fire britiske havvindanlegg

Danske Ørsted, der Equinor har kjøpt nær 10 prosent, melder onsdag morgen at det har inngått en avtale med Brookfield, selskapets institusjonelle partnere og dets børsnoterte partner Brookfield Renewable, om kjøp av en minoritetsandel på 12,5 prosent i fire av Ørsteds britiske vindparker: Hornsea 1, Hornsea 2, Walney Extension og Burbo Bank Extension, med en samlet kapasitet på cirka. 3,5 GW.

Kontrakten skal ha en verdi på 1,745 milliarder britiske pund, tilsvarende om lag 24,9 milliarder kroner.

Transaksjonen forventes å bli fullført innen utgangen av 2024, med forbehold om godkjenning fra myndighetene.

Effektiviseringsprogram

I februar meldte Ørsted, som del av det såkalte effektiviseringsprogrammet i kjølvannet av det svake årsregnskapet for 2023, at det ville selge deler av havvindporteføljen for å sikre verdier.

Selskapet beholder en eierandel på 37,55 prosent i de fire anleggene, og beholder ifølge meldingen samme grad av kontroll som før transaksjonen. Ørsted vil også fremdeles stå for drift og vedlikehold av havvindanleggene i henhold til gjeldende serviceavtaler.

Alle de fire havvindparkene er i full drift og har langsiktige inflasjonsindekserte differansekontrakter, opplyses det.