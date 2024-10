Oljeprisen stiger brått – rykter om Opec-utsettelse

«Opec+ kan utsette den planlagte økningen i oljeproduksjonen, som er satt til desember, med én måned eller mer, ifølge kilder i Opec+», skriver Reuters. To kilder har sagt én måned utsettelse til nyhetsbyrået, mens en tredje spesifiserte ikke tidsrammen.

Kildene sier at oljekartellet er bekymret for lav oljeetterspørsel og det økende tilbudet i markedet. Den offisielle beslutningen kan komme allerede neste uke, ifølge kildene.

Den planlagte økningen på 180.000 fat pr. dag er allerede blitt utsatt, da økningen opprinnelig skulle starte i oktober, men fallende priser utsatte planene, ifølge Reuters.

Januar-kontrakten for Brent steg fra rundt 71,52 dollar pr. fat til 72,20 dollar på et blunk og er opp over to prosent for dagen. En drøy halvtime senere er store deler av oppgangen tapt.

Opec og det saudiarabiske kommunikasjonskontoret svarte ikke umiddelbart på forespørsler om kommentar til Reuters.