Riggselskapet Transocean økte inntektene og forbedret driftsresultatet fra andre til tredje kvartal, men bunnlinjen var knallrød etter store nedskrivninger.

Det fremkommer i kvartalsrapporten som selskapet la frem sent onsdag kveld.

Riggselskapet, som er et av verdens største og angivelig skal være i diskusjoner med Seadrill om en fusjon, hadde inntekter på 948 millioner dollar, opp fra 861 millioner i kvartalet før. Oppgangen skyldes hovedsakelig økt utnyttelse av riggene, høyere rater på to rigger, refusjoner og at boreskipet «Deepwater Aquila» var i drift hele kvartalet.

Det justerte driftsresultatet før av- og nedskrivninger (justert EBITDA) steg til 342 millioner dollar i tredje kvartal, fra 284 i foregående kvartal. Selskapet måtte likevel bokføre et underskudd på nesten en halv milliard dollar etter nedskrivninger av eiendelene.



Transocean, med Frederik Mohn på eiersiden, hadde en kontantstrøm fra driften på 194 millioner dollar, noe som var en oppgang på 61 millioner dollar fra kvartalet før.

Ordreinngangen var på nesten 1,3 milliarder dollar, og ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en ordrereserve på 9,3 milliarder.

– Etterspørselen etter vår flåte av avanserte dypvannsrigger og rigger for værharde områder holder seg sterk. Med de seneste tildelingene, er mer enn 97 prosent av Transoceans aktive flåte kontrahert i 2025, sier Transocean-sjef Jeremy Thigpen i kvartalsrapporten.

Høyere utnyttelse

Transoceans flåte, som består av 26 ultradypvannsrigger og åtte rigger som kan bore i værharde områder (harsh environment-rigger), hadde en samlet flåteutnyttelse på 63,9 prosent i tredje kvartal, opp fra 53,5 prosent i kvartalet før.

Ultradypvannsenhetene, som i hovedsak er boreskip, oppnådde en gjennomsnittlig rate på 426.700 dollar pr. dag i tredje kvartal, ned fra 433.900 dollar i kvartalet før. Gjennomsnittsratene for harsh environment-riggene steg til 464.900 dollar, fra 449.600 dollar.