Med bankkontoen full og ingen gjeld, har Aker Solutions-aksjonærene lenge håpet på mer utbytte fra selskapet.

Onsdag ble de hørt. Da valgte selskapets styre å foreslå et ekstraordinært kontantutbytte på hele 10 milliarder kroner, eller 21 kroner pr. aksje.

Det gigantiske utbyttet sender aksjen rett opp på Oslo Børs torsdag.

«Årets Halloween vil føles som julaften. Det var knep i februar, og knask nå,» skriver analytiker Lukas Daul i Arctic Securities i en oppdatering.

Da Aker Solutions i februar i år la frem resultatene for fjerde kvartal 2023, doblet det utbyttet fra 1 til 2 kroner pr. aksje og startet et program for tilbakekjøp av egne aksjer på 500 millioner kroner.

AKSJEN FLYR HØYT: Aker Solutions-sjef Kjetel Digre har sjelden sett Aker Solutions stige så mye på børsen som torsdag. FOTO: Iván Kverme

Samtidig ble det varslet at det ville opprette en ny enhet som skulle «forvalte finansielle eiendeler og industrielle beholdninger». Det siste ble en stor skuffelse for aksjemarkedet, som hadde forhåpninger om at selskapet ville betale ut mer i utbytte i stedet for å «forvalte» pengene selv.

Senere indikerte selskapet at det ville ta stilling til kapitalallokeringen når rapporten for fjerde kvartal 2024 forelå. Torsdag forskutterte de imidlertid dette.

– Selskapet betaler mer enn det man hadde sett for seg. Jeg vil gjette at forventningene lå på 7–8 milliarder kroner, og at det ville komme i februar, sier Daul til Finansavisen.

– Det høye utbytte kan være et signal om at selskapet er komfortabelt med ordreboken, marginene og hva det klarer å etterfylle med av kontrakter, legger han til.

– En klar overreaksjon

Utbyttebetalingen bidro sterkt til at Aker Solutions-aksjen steg nesten 19 prosent da Oslo Børs åpnet. Utover dagen falt aksjen litt tilbake, men den var fortsatt opp 14 til 52,40 kroner torsdag ettermiddag. Det priser selskapet til 26 milliarder kroner – en økning på 3 milliarder siden børsslutt onsdag.

– Utbyttet er hovedgrunnen til kursoppgangen, i tillegg til at selskapet fortsetter å levere på driften og at 2025 ser ut til å bli et år med fortsatt høy aktivitet, sier Daul.

Analytikerkollega Martin Huseby Karlsen i DNB Markets er imidlertid ikke imponert.