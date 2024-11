– Vi er svært fornøyde med å kunne sette transaksjonen til markedskurs. Særlig med tanke på at det generelt er et vanskelig oljeservicemarked, som har falt mye siden sommeren, og hvor man nylig har fått negative riggnyheter fra Saudi-Arabia og Mexico. Vi økte også emisjonsbeløpet, og emisjonen ble likevel mange ganger overtegnet, sier Archer-sjef Skindlo.

Onsdag ettermiddag inngikk det John Fredriksen-dominerte oljeserviceselskapet Archer en avtale om å kjøpe det USA-baserte boreselskapet Wellbore Fishing & Rental Tools (WFR) for 51,5 millioner dollar.

For å finansiere kjøpet hentet Archer penger gjennom en rettet emisjon. Først ville selskapet hente 40 millioner dollar, men som følge av sterk interesse benyttet Archer seg av en opsjon til å øke beløpet til 50 millioner dollar – rundt 550 millioner kroner.

Natt til torsdag var emisjonen gjennomført, med en tegningskurs på 22,47 kroner pr. aksje. Det var det samme som aksjen endte på dagen før, og emisjonen ble dermed gjort uten rabatt. Derfor blir det heller ingen reparasjonsemisjon.

Torsdag ettermiddag steg Archer-aksjen mer enn 5 prosent til 23,66 kroner.

Lukter på utbytte

Archers to store eiere, Paratus Energy og Hemen Holding, som begge er John Fredriksen-selskaper, garanterte for emisjonen og ble tildelt aksjer som gjør at de opprettholder sine respektive eierandeler på henholdsvis 24,2 og 20,5 prosent.

– Vi fikk også inn mange gode og langsiktige fond og «family offices», forteller Skindlo

I en børsmelding torsdag ettermiddag opplyses det at Christen Sveaas-selskapet Kistefos deltok i emisjonen. Kistefos vil få en eierandel i Archer på 4,15 prosent når emisjonsaksjene er delt ut.