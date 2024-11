Oljeprisen tikker oppover: Iran varsler komplekst angrep

– Vi har blitt enige om å forlenge de frivillige justeringene fra november 2023 på 2,2 millioner fat pr. dag i ytterligere en måned til slutten av desember 2024, skrev Opec i en pressemelding søndag kveld.

Kartellet har sagt at den vedtatte produksjonsøkningen kun vil bli gjennomført hvis det er rom i markedet. De har gitt frihet til å avstå fra økning, eventuelt kutte mer, avhengig av markedet.

Opec hadde i utgangspunktet planer om å øke produksjonen gradvis fra oktober.

Varsler «sterkt og komplekst» angrep

Samtidig har Iran advart om at landet planlegger et «sterkt og komplekst» angrep mot Israel med bruk av kraftigere våpen, skriver The Wall Street Journal.

Det gjenstår å se om truslene er reelle eller bare harde ord, påpeker avisen.

Iran ønsker ikke å påvirke valget i USA med sitt angrep, sa en tjenestepersonen, og la til at Irans svar vil komme etter valget på tirsdag, men før den nye presidenten blir innsatt i januar.

Tirsdag morgen er nordsjøoljen (brent spot) opp rundt 2 prosent til 74,37 dollar pr. fat. Til sammenligning stod den i 72,87 fredag kveld.