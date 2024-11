Arctic Securities-analytiker Daniel Stenslet mener det er få ubesvarte spørsmål igjen i investeringscaset BlueNord etter at TotalEnergies indikerte en produksjonsstart ved Tyra-feltet mellom 5. og 15. november. Når en stabil og maksimal produksjonsrate er oppnådd, forventes det at selskapet vil melde et engangsutbytte på rundt 200 millioner dollar, tilsvarende omtrent 70 prosent av kontantstrømmen fra driften for 2024.

Analysefakta Aksje: BlueNord

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 700 (660)

Stenslet mener at den betydelige utbyttekapasiteten, kombinert med lavere estimeringsusikkerhet, bør bidra til å redusere NAV-rabatten for BlueNord i løpet av de kommende månedene.

For fjerde kvartal har Arctic Securities oppjustert EBITDA-estimatet med 20 prosent på grunn av økt produksjonsforventning for Tyra-feltet. Stenslet estimerer en verdijustert egenkapitalverdi for BlueNord på rundt 760 kroner pr. aksje, som ventes å øke til 800 kroner når Tyra er full drift.

Innen utgangen av 2026 forventes den verdijustert egenkapitalen å stige til over 950 kroner pr. aksje, inkludert utbytter. Mandag formiddag omsettes aksjen for 537,00 kroner, opp 0,6 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.