Rammes av svensk havvind-nekt

Regjeringen i Sverige har bestemt at 13 av 14 utbyggere ikke får gå videre med sine havvindprosjekter i Østersjøen og Aker Horizons rammes. To av prosjektene som får blankt nei er Dyning og Cirrus, og disse eies av Freja Offshore som igjen eies 50 prosent av Aker Horizons-datterselskapet Mainstream.

Det var i fjor at Freja leverte inn søknader for både det flytende havvindprosjektet Dyning og Cirrus som er bunnfast. Etter avslaget etterlates Freja Offshore med kun to prosjekter i Sverige – Kultje mellom Öland og Gotland, og Mareld i Skagerak, 40 kilometer utenfor feriebyen Lysekil.

Den andre halvparten av Freja Offshore eies av Hexicon og samarbeidet ble etablert for å bygge ut både flytende og bunnfast havvind i Sverige. I juni i år fikk Mareld-prosjektet tommelen opp fra lokale myndigheter i Västra Götaland fylke, som anbefalte regjeringen å si ja.

Hexicon bekrefter i en pressemelding at arbeidet med Cirrus og Dyning avsluttes.