Elmera Group, som tidligere het Fjordkraft, fikk en justert omsetningen på 1,4 milliarder kroner i tredje kvartal, ned 15 prosent fra 1,7 milliarder i samme kvartal året før.

Samtidig steg det justerte driftsresultatet (EBIT) med 49 prosent til 79 millioner kroner, mot 53 millioner kroner i tredje kvartal 2023. Fremgangen skyldes marginforbedringer og strammere kostnadskontroll, ifølge selskapet.

– Jeg er veldig fornøyd med den sterke underliggende utviklingen i kvartalet, både finansielt og operasjonelt, sier adm. direktør Rolf Barmen i Elmera Group.

Finansavisen skrev i august om hvordan selskapet tidligere har pyntet på resultatet, noe som fikk blant annet NHH-førsteamanuensis Finn Kinserdal til å reagere.

Sliter i mobilmarkedet

Elmera melder om vekst i både forbruker- og bedriftssegmentet. Forbrukermarkedet økte nettoinntektene med 11 prosent til 176 millioner kroner, mens kostnadene ble redusert til 142 millioner kroner. Dette ga en betydelig forbedring i driftsresultatet, som steg til 33 millioner kroner, fra bare 1 million året før. Bedriftssegmentet holdt volumet stabilt på 1.345 GWh, med inntektene opp til 109 millioner kroner og et driftsresultat på 38 millioner kroner.

Særlig i det nordiske markedet er veksten merkbar. Kundebasen i Nordic-segmentet økte med 6.000 leveranser. Segmentet økte nettoinntektene med 26 prosent til 48 millioner kroner.

Gjennom sitt pågående effektiviseringsprogram har Elmera redusert de justerte driftskostnadene med 8 millioner kroner til 289 millioner kroner, sammenlignet med fjoråret. Programmet er en del av selskapets strategi for å sikre bærekraftige marginer i et strømmarked preget av fallende priser. Selskapet har også fullført en refinansieringsavtale som vil støtte deres oppdaterte innkjøpsmodell planlagt for 2025.

Elmera har også satsninger innen mobil og andre vekstområder, men mobilsegmentet har møtt utfordringer. Antallet abonnenter falt svakt til 112.000, og inntektene for segmentet gikk ned til 36 millioner kroner fra 58 millioner i samme kvartal i fjor. En nedgang på nesten 38 prosent. Fallet forklares med ekstraordinære inntekter fra nettverksmigrasjon i fjorårets kvartal.

Lavere strømpriser

Bruttoinntektene til Elmera falt med 37 prosent til 1,397 milliarder kroner i kvartalet. Fallet skyldes hovedsakelig lavere strømpriser, som har lagt press på inntektene i hele strømmarkedet. Likevel økte selskapet nettoinntektene med 5 prosent, et resultat av strategiske grep innen marginforbedringer og effektivisering.

Kontantstrømmen fra driften falt til 244 millioner kroner, nesten en halvering fra de 485 millioner som ble rapportert i samme periode i fjor. Mens investeringene beløp seg til 65 millioner kroner, og selskapets egenkapital var på 1,4 milliarder kroner per 30. september 2024, en svak økning fra året før.