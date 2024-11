Da Odfjell Drilling la frem rapporten for tredje kvartal i forrige uke, varslet riggselskapet at det kan komme til å øke utbyttene fremover.

Meglerhuset SEB mener selskapet har kapasitet til å doble utbetalingene til aksjonærene, og tror at dagens kvartalsvise utbytte på 6 cent pr. aksje kan ha økt til 12 cent i fjerde kvartal neste år.

«Dette innebærer en utbytteyield på 10 prosent. Vi har antatt en gradvis oppjustering av utbyttene, og tror de vil nå 0,12 dollar pr aksje innen fjerde kvartal, med et gjennomsnitt på 0,10 dollar pr. aksje pr. kvartal for året,» heter det i en oppdatering fra meglerhuset.

SEB anslår at Odfjell Drilling vil generere en fri kontantstrøm (etter leasing) på 614 millioner dollar fra fjerde kvartal i år og til 2026. Forutsatt et utbytte på 12 cent pr. aksje pr. kvartal, vil selskapet ifølge SEB kunne redusere gi selskapet en nettogjeld på 154 millioner dollar ved utgangen av 2026. Dette tilsvarer en nettogjeld i forhold til EBITDA på 0,3, mot dagens nivå på 1,7.

Flåten utsolgt

Bakgrunnen for de gode utbytteutsiktene er at Odfjell Drilling har en utsolgt flåte frem til 2026, i et norsk marked hvor ratene peker oppover.

«Med foretrukne rigger på norsk sokkel, burde Odfjell Drilling være i en god posisjon til å sikre nytt arbeid til dagrater rundt 500.000 dollar pr. dag,» skriver SEB i oppdateringen, og ser kontraktsmuligheter på blant annet Johan Sverdrup fase III.

SEB har et kursmål på 78 kroner på Odfjell Drilling-aksjen. Tirsdag ettermiddag ble aksjen omsatt for i underkant av 51 kroner, etter en nedgang på nærmere 3 prosent fra dagen før. Mens riggaksjene har falt markert i år, er Odfjell Drilling opp nesten 30 prosent på børsen i år.

Økt inntjening og høyere utbytter

Kvartalsrapporten i forrige uke viste at Odfjell Drilling hadde inntekter på 186 millioner dollar og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 83 millioner dollar i tredje kvartal. Det er omtrent på linje med det selskapet fikk i foregående kvartal, og skjedde i et kvartal der selskapet også fullførte periodisk vedlikehold på en rigg.

- STERK UTVIKING: Odfjell Drilling-sjef Kjetil Gjersdal. FOTO: Thomas Bjørnflaten

– At vi oppnådde en stabil EBITDA på 83 millioner dollar i et kvartal som inkluderte et komplekst oppgraderingsprosjekt, viser den sterke utviklingen i hele flåten. Dette viser også at vi forventer høyere inntjening etter hvert som flere rigger går over på høyere dagrater mot slutten av 2024 og i 2025, uttalte konsernsjef Kjetil Gjersdal.

Med en solid ordrebok og stor tro på riggmarkedene fremover, er selskapets ønske å øke utbyttene.

– Vi har som intensjon å øke det kvartalsvise utbytte i forbindelse med resultatene for fjerde kvartal, sa Gjersdal.