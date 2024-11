Kristian Siem og Christen Sveaas eide begge rundt en tredjedel av Siem Offshore før førstnevnte i vår brøt ut og fikk med seg ni offshore serviceskip.

Nå overlater Siem driften av disse skipene til Borealis Maritimes datterselskap Aurora Offshore i Kristiansand.

Det opplyser Aurora Offshore i en pressemelding.

I tillegg skal Siem kjøpe seg inn i Aurora Offshore, uten at selskapet oppgir hvor stor eierandel han vil få. Siem opplyser imidlertid til E24 at han vil eie 40 prosent av rederiet.

– Vi blir da likestilt med nåværende hovedeier, sier Siem.

Fra før er Siem blant annet stor aksjonær i Subsea 7, og tidligere i år kjøpte han seg opp til å bli sjette største aksjonær i rederiet DOF.

Styrker flåten

Transaksjonen betyr at Aurora Offshore får en flåte på 28 skip, bestående av blant annet to konstruksjonsskip, seks ankerhåndteringsskip (AHTS) og 19 plattform forsyningsskip (PSV).

Dette inkluderer to konstruksjonsskip, tre AHTS-er og fire PSV-er og multifunksjonsfartøy fra Siem.

«Ved å slå oss sammen skaper vi en betydelig global operatør av offshore serviceskip (OSV),» skriver Aurora Offshore i pressemeldingen.

– De nye fartøyene vil gjøre det mulig for Aurora Offshore å gå inn i subseamarkedet, og styrker den eksisterende AHTS- og PSV-flåten, sier Aurora Offshore-sjef Steve Brackenridge i den samme meldingen.

De ni Siem-skipene, som i dag driftes av børsnoterte Sea1 Offshore (tidligere Siem Offshore), er planlagt overført i april neste år.

3 mrd.

Kristian Siem bygget opp Siem Offshore til et stort børsnotert offshorerederi, hvor han satt med en 35 prosent eierandel. I mars 2022 kjøpte Christen Sveaas seg opp til nær en tredjedel av aksjene.

De to ble ikke enige om veien videre, og da bruddet ble et faktum i april i år, ga Siem fra seg sin eierandel i bytte mot de ni skipene – tilsvarende en tredjedel av Siem Offshore-flåten. Basert på børskursen den gang, tilsvarte dette verdier for 3 milliarder kroner.

Christen Sveaas sitter på sin side igjen som største aksjonær i Sea1 Offshore.