Olje- og gassfunn i Nordsjøen

Equinor og samarbeidspartnere har gjort et olje- og gassfunn i undersøkelsesbrønnene 35/11-30 S og 35/11-30 A ved «Rhombi»-prospektet i Nordsjøen, melder Sokkeldirektoratet torsdag.

Letebrønnen med sidestegene ligger cirka 10 kilometer nord for Troll-feltet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet indikerer at det skal være snakk om et sted mellom 2,0 og 4,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Det tilsvarer mellom 12,6 og 28,3 millioner fat. I tillegg er mer enn halvparten av funnet gass.

Boringen ble utført med riggen Deepsea Atlantic.

Første funn i 2024

Rettighetshaverne vil vurdere tilknytning til eksisterende infrastruktur og andre prospekt i området.

– Dette er et spennende funn i et av våre kjerneområder som har godt utbygget infrastruktur både for olje og gass. Vi leter aktivt i dette området og har gjort flere funn her de siste årene. Vi jobber nå med å utvikle disse funnene for å oppnå god ressursutnyttelse, god lønnsomhet og lave utslipp, sier Geir Sørtveit, Equinors områdedirektør for Utforskning og produksjon Vest i en pressemelding fra Equinor.

Dette er det første funnet i området i 2024, hvis man holder en avgrensningsbrønn i et tidligere funn utenfor. Funnet befinner seg i samme del av Nordsjøen der det ble gjort 12 funn fra 2018 til 2023.

Lisenspartnerne er Equinor med 45 prosent, Vår Energi med 40 prosent og INPEX Idemitsu Norge med 15 prosent.