Betaler utbytte og hever guiding

Fredag morgen la BW Offshore frem sin rapport for tredje kvartal, og selskapet jekker nok en gang opp prognosene for året.

Selskapet hadde inntekter på 151 millioner dollar, noe som var omtrent på linje med foregående kvartal. EBITDA landet på 83 millioner dollar, opp fra 77 millioner i andre kvartal. Selskapet satt imidlertid igjen med et nettoresultat på bare 13 millioner dollar, noe som er ned fra 29 millioner for et kvartal siden.

BW Offshore betaler kvartalsvise utbytter, og for tredje kvartal betales det ut 0,0625 dollar pr. aksje til aksjonærene, eller totalt 11 millioner dollar. Det er det samme som i andre kvartal, etter at det ble oppjustert fra 0,06 dollar etter første kvartal.

For tredje gang i år oppjusterer selskapet guidingen for 2024. Nå ventes en EBITDA på 315–320 millioner dollar. Det er opp fra 305–315 millioner som var ventet i andre kvartal, og 290–310 millioner i første.

Ifølge selskapet er Barossa FPSO-prosjektet nå 90 prosent fullført, men økte kostnader knyttet til byggingen av produksjonsskipet BW Opal fører til ytterligere investeringer på mellom 100 og 150 millioner dollar. Planen er at FPSO-en skal seile fra verftet i Singapore i første kvartal neste år.

Basert på ordreboken på 5,4 milliarder dollar, venter selskapet å fortsatt generere betydelige kontantstrømmer i tiden fremover.

– Vi ser et vedvarende aktivt FPSO-marked med høy anbudsaktivitet, sier BW Offshore-sjef Marco Beenen i kvartalsrapporten.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde BW Offshore en netto kontantbeholdning på 38 millioner dollar og tilgjengelig likviditet på 707 millioner dollar.