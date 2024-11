Den sveitsiske storbanken UBS mener markedsaktører er for pessimistiske til oljemarkedet i 2025.

Strateg Giovanni Staunovo senker imidlertid sine egne estimater og forventer nå en Brent-oljepris på 80 dollar fatet i 2025, ned fra tidligere 87 dollar. Han gjentar forventningen om at WTI bør handles til rabatt på 5 dollar mot Brent.

Tror ikke på store overskudd

I motsetning til andre markedsaktører forventer ikke UBS store overskudd i oljemarkedet fra 2025.

For ikke-Opec-land estimerer strategen et tilbud på 1,3 millioner fat pr. dag. Dermed venter han at oljemarkedet er i balanse, eller marginalt i overskudd, i 2025.

Andre aktører forventer et betydelig overskudd, og derfor er posisjoneringen blant investorene lav, heter det fra UBS.

Drill, baby, drill

Etter at Donald Trump vant presidentvalget har fokuset i oljemarkedet vært på «Drill Baby Drill». Utsagnet refererer til økt olje- og gassproduksjon.

«Vi mener det ikke er en enkeltperson som sitter i Det hvite hus og bestemmer utviklingen i amerikansk oljeproduksjon, men heller den gjeldende spotprisen», skriver Staunovo. Han legger til at hvis dagens priser holder seg, kan amerikansk oljeproduksjon (WTI) være flat, eller til og med negativ neste år.

Strategen peker også på sjefer i energiselskaper som legger vekt på kapitaldisiplin.

Tariffer er dog en risiko for veksten i oljeforbruket i 2025, men rentekutt og finanspolitisk stimulering vil trolig veie opp for den potensielle økonomiske nedgangen fra tariffer, mener UBS-strategen.

Om oljeprodusentene Iran og Venezuela tror UBS at Trump-administrasjonen vil være haukete. Dermed kan oljeeksporten og produksjonen fra begge landene falle dersom det blir innført nye sanksjoner.