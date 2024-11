Drømmen om fusjonskraft har eksistert lenge, og de siste 80 årene har effektive fusjonskraftverk vært «10-20 år unna». Fusjon slår sammen to lettere atomer til én tyngre, og frigjør enorme mengder energi i prosessen. Prosessen er langt tryggere enn den nåværende fisjonsprosessen som atomkraftverk bruker, bruker billigere brennstoff og produserer ikke høyradioaktivt avfall. I likhet med fisjon består utslippet kun av vanndamp. Problemet er at man må kontrollere plasma som er flere ganger varmere enn solens indre.

Nå skriver Bloomberg at Commonwealth Fusion Ssytems, som er en av de største aktørene innen utviklingen av fusjonskraft, er så selvsikre på sin teknologi at de har begynt å planlegge hvor de første kommersielle kraftverkene skal være. I første omgang planlegger selskapet å konvertere fossile kraftverk til å gå på fusjon.

Ved å bruke eksisterende kraftverk slipper selskapet å bygge opp alt fra bunnen av, skriver avisen. Commonwealth mener noen få steder i USA og Storbritannia kan være aktuelle.

Ny magnet

Grunnen til optimismen skal være at selskapet har fullført en ekstremt sterk magnet som skal kunne kontrollere plasmaen inne i den såkalte tokamaken.

Selskapet mener magnetene er sterke nok til å løfte et hangarskip, skriver Bloomberg.

I 2021 demonstrerte selskapet sine såkalt «toroidale feltmagneter», som skaper et konstant magnetfelt for å kontrollere den supervarme plasmaen. Plasmaen er imidlertid stadig i bevegelse, og vanskelig å holde stabilt. Derfor trengs en annen type magnet som kan justeres svært raskt for å opprettholde kontrollen. Det er en slik type magnet Commonwealth mandag hevder å ha fullført.

En ønskedrøm

Teorien rundt fusjonskraft er utarbeidet for lenge siden, men problemene ligger i å skape et slikt kraftverk i praksis. Fusjon krever nemlig å kunne kontrollere plasma på flere hundre millioner grader, noe som har vist seg å være svært vanskelig.

Selv om Commonwealth, som har hentet mer enn 2 milliarder dollar fra blant andre Bill Gates, anses som en av lederne innen fusjonsutvikling, står industrien fremdeles overfor tekniske komplikasjoner og forsinkelser, og skeptikere mener at kommersiell fusjon fortsatt er flere tiår unna.

Commonwealth selv sikter mot å nå milepælen om å netto energiforbruk tidlig i 2027, altså at det produseres like mye eller mer energi som det som brukes.