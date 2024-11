Hvorfor ikke gasskraft?

I Finansavisen 14. november hevder Christian Tveit og Steffen Oliver Sæle i Norsk Kjernekraft at kjernekraft og små modulære reaktorer (SMR) kan være et alternativ til kraft fra land og havvind for å kutte utslipp fra norsk petroleumsproduksjon.

Vi er enige om at kraft fra land og havvind samfunnsøkonomisk er svært ulønnsomt, fører til at forsyningssikkerheten blir truet, gir høyere kraftpriser og at kraft fra land ikke reduserer klimautslippet.

Men at kjernekraft kan bli et alternativ på kort og mellomlang sikt (før 2040) har vi problemer med å se som realistisk, dersom vi legger uttalelser fra fagkompetansen i Institutt for Energiteknikk til grunn, slik de ble presentert på NVEs siste årskonferanse.

Dersom det skal ha en hensikt å bruke statlige penger for å kutte utslipp fra norsk sokkel, bør det også gi reduksjoner i det globale klimautslippet, ikke bare i Norge

Men det finnes en annen løsning som er mer klimavennlig, raskere å få på plass, og som samfunnsøkonomisk er minst like lønnsomt som SMR. Flytende gasskraftverk med karbonfangst og lagring enten ved land eller ute på feltet kan være på plass og i drift før 2030. Disse kraftverkene kan produsere kraft (off-grid) til sokkelen for under 1 krone per kWh, som selskapene på sokkelen har god råd til å betale.

Dette er kraftverk som kombinerer moderne gass og dampturbiner (såkalt combined cycle), som effektivt konverterer energien i gassen til elektrisitet og som benytter modne fangstmetoder av CO2 fra avgassene, med 95 prosent fangstgrad. En slik enhet vil produsere kraft med et karboninnhold på cirka 30 g/kWh, tilsvarende dagens kraftmiks i Norge, og kan produsere mer elektrisk kraft enn Norges største vannkraftverk, Tonstad.

Les også Fersk undersøkelse: Flertall mener elbilmålet bør skrotes – Det religiøse forholdet noen politikere og interesseorganisasjoner har til 2025-målet er altfor rigid og autoritært, mener Børre Skiaker i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA).

Dersom det skal ha en hensikt å bruke statlige penger for å kutte utslipp fra norsk sokkel, bør det også gi reduksjoner i det globale klimautslippet, ikke bare i Norge. En slik løsning med gasskraft med CO2-fangst og -lagring (CCS) gjør nettopp dette. Ikke bare reduseres utslipp fra produksjonen av hydrokarboner, såkalt kategori 1-utslipp her hjemme, men det hindrer at den frigjorte gassen blir brent og CO2 sluppet ut i Europa, såkalt kategori 3-utslipp. Videre har vi i Norge god og bred kompetanse på dette området, og er faktisk verdensledende på mange felt. Petroleums- og prosessindustrien her hjemme har all den kompetanse og erfaring som kreves.

Vi er ikke motstandere av kjernekraft, og mener det kan bli et godt alternativ på lang sikt for å gi oss den klimavennlige kraften vi trenger for å opprettholde forsyningssikkerheten. Vi sier bare at gasskraft med karbonfangst og lagring er en raskere og kanskje enda mer klimavennlig løsning for å kutte utslipp fra norsk petroleumsproduksjon, basert på egne ressurser både av råstoff og kompetanse som vi har god tilgang på Norsk gass vil vare i minst 50 år til, så et godt råd her er: «Ta først på egen maske, før man hjelper andre».

Børre Fossli

Adm. direktør i Gradient Drilling Solutions

Einar Semb

Partner i Petroadvisor