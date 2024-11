John Fredriksen har hamstret DOF-aksjer. Tirsdag viser ferske aksjonærlister et kjøp på nesten 100 millioner kroner for 1,1 millioner aksjer.

Gjennom de siste to månedene har Fredriksen dermed forsvart sin posisjon i offshorerederiet ved kjøp av over 5 millioner aksjer.

Aksjebeholdningen har siden oktober økt fra 15,3 millioner til 20,6 millioner aksjer. Med en snittkurs på rundt 90 kroner gir det en totalsum på rundt 470 millioner kroner.

Til tross for store kjøp har eierandelen knapt rørt seg – fra 8,3 til 8,4 prosent. Det må sees i sammenheng med Maersk-kjøpet.

I forbindelse med kjøpet mottok selgeren, danske A.P. Møller-Maersk, delvis oppgjør i nyutstedte aksjer og seilte opp med en eierandel på 25 prosent, noe som var innvannende for eksisterende eiere.

I oktober flagget Norges desidert rikeste over 10 prosent i rederiet, men etter de nye drøyt 62 millioner aksjene ble utstedt 1. november, falt eierandelen fort til 7,5 prosent. Da satt Fredriksen med 18,6 millioner aksjer.

Aksjonærverdier i sentrum

I offshore serviceskipssektoren har John Fredriksens selskap Seatankers etablert seg som en betydelig aktør ved å kjøpe skip og overlate driften til andre selskaper. Blant dem som opererer Fredriksen-eide offshore serviceskip, finner vi DOF i Austevoll, Østensjø Rederi i Haugesund og Remøy Shipping i Fosnavåg.

I forbindelse med Fredriksens 80-årsdag i mai spurte Finansavisen om det var aktuelt å samle engasjementene innen offshore service i ett selskap.

– Dette er noe vi løpende vurderer. Det viktigste for oss er å skape aksjonærverdier gjennom å drive så effektivt og kostnadsbevisst som mulig, noe vi har lykkes med historisk, uttalte Fredriksen.

Nylig sikret han seg også en solid gevinst ved salg av to skip. I begynnelsen av oktober solgte Fredriksen to subseaskip som han plukket opp på billigsalg i Kina for to år siden. Kjøper var hovedaksjonærene i Golden Energy Offshore Services i Ålesund.

Ifølge skipsmeglere skal markedsprisen for hvert skip ha vært rundt 80 millioner dollar, mens Fredriksen angivelig betalte i underkant av 50 millioner dollar per skip, noe som sikret ham en solid fortjeneste.