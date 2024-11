Rykter om gigantkontrakt i Frankrike – nullrente til atomkraft

Franske myndigheter utarbeider en plan for å gi den statseide strømleverandøren EDF et rentefritt lån for å finansiere seks nye atomreaktorer, opplyser kilder til Reuters.

Det er ifølge kildene bred enighet om å gi et rentefritt lån til selskapet. Det er forventet at EDF sender inn kostnadsberegning tidlig 2025. Størrelsen på beløpet er dog ikke bestemt, og det er hete diskusjoner om kostnader og forsinkelser.

Prosjektet kan beløpe seg til over 50 milliarder euro, ifølge Reuters.

Planene inkluderer også en langsiktig garantert pris for strømmen gjennom differansekontrakter (CfD). Forslaget må også godkjennes av både finansminister i Frankrike, samt Europakommisjonen.

Les også Morgan Stanley: – Renessansen for atomkraft Den siste tiden har det vært stor aktivitet for å sikre seg kraft til datasentre – en «atomkraft-renessanse», skriver Morgan Stanley.

I 2022 kunngjorde president Emmanuel Macron at han ville bygge seks nye reaktorer med en total kapasitet på 10 gigawatt. Finansieringen har imidlertid vært et hinder, og Macron oppga aldri hvem som skulle ta regningen.

EDF har finansiert store deler av de 57 atomreaktorene som er i drift i Frankrike. I fjor ble selskapet imidlertid avnotert fra børsen da det ble overtatt av staten.

Selskapet er sannsynligvis ikke i stand til å sikre privat finansiering for prosjektet, mener Reuters, og viser til at selskapet har slitt med kostnadsoverskridelser i nylige prosjekter og en høy gjeld.