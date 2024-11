DNV har for femte gang laget en rapport om hvor langt Norge har kommet i det grønne skiftet, og bekymrer seg særlig for at oljeinntektene snart vil reduseres kraftig, melder DN.

Selskapet viser til Sokkeldirektoratets basisanslag som peker mot 30 prosent fall i norsk oljeproduksjon frem til 2030 og 70 prosent frem til 2040. Innen gass ser DNVs forskningsleder Sverre Alvik ganske stabile volumer til Europa frem til 2040, men så en halvering til 2050 da EU kutter forbruket ytterligere.

– Midtøsten billigst

Han anslår overfor avisen at Norges totale olje- og gassinntekter med dagens priser vil falle fra fjorårets 1.312 milliarder kroner med 30 prosent frem til 2030, 50 prosent frem til 2040 og 70 prosent frem til 2050 – da de i så fall vil være nede i 360 milliarder kroner.

– Det blir stadig vanskeligere å konkurrere med Midtøsten som har den billigste produksjonen. Olje fraktes på skip verden rundt, og Norge har ingen store salgsargumenter hverken når det kommer til pris, sikkerhet eller klima, sier Alvik.

– Det haster

Samtidig påpeker DNV-sjef Remi Eriksen overfor DN at Norge ikke legger om kursen raskt nok.

– Vi vil få økte inntekter fra kraft- og hydrogeneksport, men langt fra nok til å erstatte bortfallet på olje og gass. Dette viser at det haster å ta tak for å omstille oss til mer service- og teknologidrevet økonomi, bort fra råvareproduksjon, sier han.

Kraftunderskudd

DNV-toppene mener ifølge avisen datasentre og elektrifisering i oljeindustrien utløser et stort behov for ny kraft som i løpet av 2-3 år vil gi et kraftunderskudd som vil vare til midten av 30-tallet. Frem til da kan strømprisen, i et tørrår, raskt komme tilbake til 2,50 kroner kWh.

– Vi må doble kraftproduksjonen, og det aller meste må komme i form av vindkraft som er det eneste som kan bygges i stor skala i Norge, sier Alvik.