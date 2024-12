Hvorfor er datasenterindustrien så entusiastisk til kjernekraft?

Kjernekraft er i vinden, og årsaken er behovet for mer og pålitelig fossilfri strøm til en forutsigbar pris. I det siste har særlig tech-gigantene Google , AWS og Microsoft fått mye oppmerksomhet på grunn av avtaler om kjøp av kjernekraft på løpende bånd. Hvorfor gjør de dette – og hvorfor er det relevant for Norge?

Først og fremst leverer kjernekraft noe ingen annen lavutslippskilde til energi kan. Det leverer stabilt og kan gjøre dette utenom nettet, såkalt «off-grid». Man kan kanskje tenke seg at væravhengig kraft kan kompenseres med batterier, men selv verdens største batteri kunne bare holdt liv i Googles kommende datasenter i Skien i fire timer. Dette er derfor ingen løsning for datasentre.

Fotavtrykket er også viktig. Et lite kjernekraftverk får plass «i hjørnet» av et datasenter. Med alternativene blir dette snudd på hodet og datasenteret ville kanskje fått plass i hjørnet av en vindpark. Av hensyn til naturvern er dette viktig, men rent økonomisk gir lavt fotavtrykk reelle muligheter for videre skalering etter behov.

Relativt nylig har også kjernekraftindustrien valgt å satse på mindre kraftverk, såkalte små modulære reaktorer (SMR). Dette grepet er gjort for å dra nytte av nyvinninger innen standardisering og serieproduksjon som har presset prisene ned for alle mulige produkter. Nå også kjernekraft.

Dette kutter byggetid, prosjektrisiko og pris. SMR kan dermed finansieres av private aktører, og blir rett og slett en «bankable asset».

For et datasenter er det vanskelig å overdrive viktigheten av forsyningssikkerhet. Avbrudd kan koste milliarder , og for at denne industrien skal tiltrekke seg kunder må det investeres tungt i utstyr og redundant forsyning. Denne forsyningssikkerheten er så viktig at et stort datasenter kan betale flere titalls milliarder for utstyr som hindrer strømbrudd.