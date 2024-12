Ifølge Reuters og Bloomberg har medlemslandene i Opec+ inngått en prinsipiell avtale om å utsette økningen i oljeproduksjonen, som var planlagt å tre i kraft i januar. Økningen skal være utsatt til april.

Reuters, som viser til en ikke-navngitt kilde med kjennskap til saken, skriver også at kartellet tilbakefører produksjonskutt fra april 2025 til september 2026.

Avgjørelsen skal ha blitt bestemt under et nettmøte torsdag, der de siste detaljene i avtalen ble diskutert, med hovedfokuset på en tre måneders forsinkelse.

Den opprinnelige planen var å øke oljeproduksjonen med 180.000 fat pr. dag i januar, etter å ha allerede blitt utsatt to ganger på grunn av lav oljepris. Oljeprisen har falt blant annet som følge av svak etterspørsel i Kina og oljeoverskudd i Nord- og Sør-Amerika.

Les også Oljeopptur etter nye Iran-sanksjoner USA skjerper sanksjonene mot Iran, noe ga oljeprisens største prishopp på tre uker og et børsløft til norske shippingkjemper.

Opec+ er et samarbeid mellom oljeproduserende land for å bli enige om oljeproduksjon og prissetting. Gruppen består av de 13 medlemmene av Opec (Organisasjonen for oljeeksporterende land), samt 10 land som ikke er med i «hovedgruppen», men som samarbeider med Opec. Det inkluderer blant annet Russland.