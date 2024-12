Seacrest Petroleo i mislighold

Det brasilianske oljeselskapet Seacrest Petroleo er i mislighold på et obligasjonslån, såkalt Event of Default. I en børsmelding fremgår det at det er snakk om et senior usikret obligasjonslån med en totalramme på 120 millioner dollar.

Nordic Trustee, som er tillitsmann for obligasjonslånet, har nå varslet obligasjonseierne om at et mislighold har oppstått. Årsaken til det er at Seacrest Petroleo ikke har oppfylt kravene om enten å utstede konvertible obligasjoner til obligasjonseierne, eller å finansiere gjelden innen fristen.

«Pr. dags dato har ikke tillitsmannen erklært at de utestående obligasjonene (inkludert påløpte renter og utgifter) forfaller til umiddelbar betaling, men forbeholder seg retten til å gjøre dette når som helst, uten ytterligere varsel eller frister», skriver Seacrest Petroleo i en melding.

Selskapet er i pågående diskusjoner med obligasjonseierne om en avtale om betalingsutsettelse.

For en måned siden meldte oljeselskapet at det hadde inngått en avtale med långiverne av en kredittfasilitet på 300 millioner dollar.