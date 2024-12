Europeisk gass (TTF) fortsetter nedover for fjerde dagen på rad. Mandag er fallet på over 4 prosent, og prisen faller gjennom 40-gulvet (euro pr. megawattime) for første gang siden november.

Bloomberg rapporterer om varmere vær neste uke, og mot slutten av året. Samtidig har import av flytende naturgass (LNG) til Europa økt den seneste tiden, og europeiske gasslagre er nå rett over 78 prosent fulle, ifølge Bloomberg.

– Stresser markedet

Etter energikrisen i Europa i 2021 og 2022 har hedgefond kastet seg inn i de europeiske gassmarkedene, og innflytelsen deres er blitt så stor at de kan utløse kraftige svingninger i prisen, skriver nyhetsbyrået.

Fond som Millennium, Citadel og Balyasny har nå rekordstore volum av long-posisjoner, eller veddemål på at prisen vil stige.

«Den tunge konsentrasjonen av posisjoner stresser markedet, og presser det til et punkt som til slutt vil briste», sier sjefanalytiker ved Global Risk Management, Arne Lohmann Rasmussen.

«Det blir en reell risiko når alle ønsker å komme seg ut samtidig», sier analytikeren.

Store avvik i prognoser

Flere banker innrømmer at det er vanskelig å spå gassprisen for 2025.

Råvarestrateg Warren Russell i Bank of America mener referanseprisen TTF vil ligge på 40 euro pr. megawattime i 2025, men han ser også muligheten for 70 euro.

Russell peker på tre risikomomenter: Gasstransittavtalen mellom Russland og Ukraina som utløper ved årsskiftet, amerikanske sanksjoner og nordeuropeiske vintertemperaturer.

Sjef for råvarestrategi i ING, Warren Patterson, mener prisen vil ligge på 33 euro, men peker også på en rekke risikoer i estimatene.

Patterson legger til grunn at gassen fra Russland via Ukraina vil stanse 31. desember. Videre tror han europeisk gassetterspørsel vil stige 2 prosent i løpet av 2025. Han tror også på økt LNG-forsyning til Europa, tilsvarende 4 milliarder kubikkmeter mer enn fjoråret.