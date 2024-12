Listhaug raser etter milliardlån til Morrow

Frp-lederen mener skattebetalerne tar altfor høy risiko i prosjektet og vil stanse det hun mener er sløsing som går på bekostning av kjerneoppgavene i velferdssamfunnet.

Batterifabrikken hadde søkt om lånet, og fikk dette innvilget etter at styret i Innovasjon Norge behandlet søknaden tirsdag, har NRK fått opplyst av Innovasjon Norge.

I pressemeldingen som etter hvert dukket opp fra Innovasjon Norges ble lånene begrunnet med at «batteriproduksjon er svært kapitalkrevende og har en lang oppstartstid». Videre skriver Innovasjon Norge at Morrow har «potensial til å bli en ledende produsent av battericeller, med betydelige ringvirkninger for verdikjeden i batteriindustrien i Norge».

Sjef i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, sier de er fornøyde med å kunne tilby lånene. Han bemerker også at de skal «betales tilbake med renter over tid», og at lånene vil gi Morrow grunnlaget det trenger for å hente inn mer privat kapital.

De får til sammen 400 millioner kroner fra låneordningen Grønn industrifinansiering, mens de i tillegg får lån på vanlig kommersielle vilkår på til sammen 1,1 mrd. kroner.

Listhaug mener midlene er feilplassert.

– Samtidig som det kuttes kraftig i kjerneoppgaver som skole, helse og eldre på små og store steder over hele landet, finner Arbeiderpartiet alltid penger til nye og ulønnsomme subsidier og lån til prosjekter de trolig aldri ville investert sine egne penger i, sier hun i en uttalelse til NTB.

Frp-lederen mener prosjektet har likheter med Freyr i Mo i Rana, der flere titalls personer er blitt sagt opp de siste årene.

– Regjeringen handler her mot bedre vitende og må stå til ansvar dersom dette ender opp som nok et luftslott, fortsetter Listhaug.

(NTB)