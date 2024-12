Onsdag presenterte Austevoll-rederiet DOF effektene av oppkjøpet av Maersk Supply (nå DOF Denmark) tidligere i år. Samtidig avslører rederiet noen av prognosene for 2025.

Neste år venter rederiet å få et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 720–800 millioner dollar, ifølge presentasjonsmaterialet selskapet publiserte. Det tilsvarer mellom 8 og 9 milliarder kroner.

Av dette kommer 150–200 millioner dollar fra DOF Denmark.

«Inntjeningspotensialet for 2026 og fremover er høyere på grunn av økte ratenivåer og flere subseatjenester på tvers av flåten», opplyser selskapet.

Ifølge presentasjonsmaterialet hadde DOF Denmark en selskapsverdi på rundt 900 millioner dollar ved tidspunktet for overtagelse. Meglerestimater viser samtidig at DOF Denmark-flåten har en verdi på 1,35 milliarder dollar, noe er på linje med det som har vært oppgitt tidligere.

Refinansierer

Det var i juli i år det ble kjent at DOF kjøper danske Maersk Supply Services. Sistnevnte har en flåte på 22 skip, hvorav 21 moderne subsea- og ankerhåndteringsfartøyer.

DOF betaler A.P. Møller-Maersk Holding 1,1 milliarder dollar, eller nær 12 milliarder kroner for Maersk Supply-flåten. Deler av oppgjøret er i DOF-aksjer.

DOF sikler etter å komme i gang med å betale utbytter til sine aksjonærer, men det lar seg ikke gjøre før selskapet har refinansiert deler av gjelden.

Tidligere i år uttalte DOF-sjef Mons Aase at selskapet først skal ha gjeldsnivået ned, men at rederiet med sin belåning og sterke kontantstrøm antageligvis kan komme med «et ganske kraftig utbytte».

Refinansieringsprosessen er i gang, og ventes å være gjennomført i første eller andre kvartal neste år.

DOF har en rentebærende gjeld på drøye 2 milliarder dollar, inklusive DOF Denmark. Av dette forfaller nærmere 700 millioner dollar i januar 2026, hovedsakelig i DOF Subsea.

I onsdagens presentasjonsmateriale gjentar DOF at det, i tillegg til en sterk ordrebok, opplever fortsatt høy anbudsaktivitet i markedet. Ved utgangen av september hadde DOF en ordrebok på 2,75 milliarder dollar.

– Jeg er tilfreds med å se at subsearegionene fortsetter å levere gode resultater, og jeg er optimistisk med tanke på at prosjektaktiviteten innen subsea vil fortsette å vokse, både på grunn av de seneste kontraktene som er tildelt og pågående anbud, sa konsernsjef Mons Aase da han la frem DOFs resultater for tredje kvartal i forrige måned.