Dolphin Drilling seiret i voldgiftssak – tilkjent 100 millioner dollar

Etter uteblitte betalinger for boring med riggen «Blackford Dolphin», terminerte Dolphin Drilling en kontrakt med det nigerianske oljeselskapet General Hydrocarbons (GHL) i slutten av april og tok umiddelbart rettslige skritt for å få pengene. Dolphin Drilling har tidligere informert om at GHL skylder selskapet mer enn 60 millioner dollar.

GHL ville imidlertid ikke gi slipp på riggen og gikk rettens vei for å beholde den på feltet. Saken gikk til voldgift.

«Vi skal gjennom dette. Det henger som en mørk sky over aksjen,» sa Dolphin Drilling-sjef Bjørnar Iversen til Finansavisen i slutten av mai.

Lille julaften melder Dolphin Drilling at de seiret i voldgiftssaken og får tilkjent 100 millioner dollar, tilsvarende 1,13 milliarder kroner.

Aksjen var opp 13,8 prosent til 3,30 kroner før handelen ble stoppet i påvente av nyheten.