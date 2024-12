Kaldere vær og lavere import av LNG fører til at EU-landene tømmer gasslagrene sine i det høyeste tempoet siden energikrisen for tre år siden, skriver Financial Times.

Ifølge tall fra Gas Infrastructure Europe har gasslagrene i EU sunket med 19 prosent siden slutten av september. Til sammenligning var fallet ensifret i de to foregående årene, da mildt vær og høyere priser dempet etterspørselen.

Over snittet

Økt konkurranse om LNG fra asiatiske kjøpere, tiltrukket av lavere priser, har redusert importen.

Forrige gang EU tømte lagrene like raskt var i 2021, da Russland begynte å kutte i gassforsyningen via rørledninger i forkant av den fullskala invasjonen av Ukraina.

EU har nå 75 prosent av lagrene fulle, noe over gjennomsnittet de siste ti årene. Imidlertid var lagrene nesten 90 prosent fulle på samme tid i fjor.

Ifølge FT er europeiske gasspriser nå omtrent 90 prosent lavere enn toppen på over 300 euro per megawattime som ble nådd under energikrisen sommeren 2022. Men tømming av lagre om vinteren kan gjøre det vanskeligere og dyrere å fylle opp igjen neste år, og EU-landene er forpliktet til å nå 90 prosent fyllingsgrad innen november.

Truer EU

En betydelig del av EUs gassforsyning kommer i form av LNG, noe som er blitt stadig mer politisert de siste ukene. Blant annet har USAs påtroppende president Donald Trump krevd at EU forplikter seg til «storskalakjøp» av amerikansk olje og gass, «ellers blir det TOLL hele veien!!!».

I tillegg har Qatar truet med å stoppe LNG-leveranser dersom EU håndhever nye lover som straffer selskaper som bryter krav til karbonutslipp, menneskerettigheter og arbeidsvilkår, skriver FT.



USA er den største leverandøren av LNG til EU, mens Qatar er den tredje største. Russisk gass via Ukraina utgjør 5 prosent av EUs import og forventes å stoppe når transittavtalen utløper neste år.