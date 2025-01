Irak trikser med oljedata

I starten av desember vedtok Opec å forlenge produksjonskuttene med tre måneder, ut mars i år. Begrunnelsen var blant annet stabilitet i markedene, og å ta høyde for at Russlands oljeproduksjon er ventet å stige til 9 millioner fat pr. dag i april.

Nå knyttes det tvil til hvorvidt Irak kutter så mye olje som det skal, for forskjellen mellom Irak og Opecs tall er stor, melder The Independent.

I de offisielle produksjonstallene fra Iraks regjering inkluderes ikke produksjonen Kurdistan, som ligger nord i Irak. Iraks regjering mener den gjør alt riktig, fordi den mener at produksjonstallene fra Kurdistan er uoffisielle, og skal derfor ikke inkluderes i de offisielle tallene.

Opec-landene står for 40 prosent av verdens oljeproduksjon, ifølge EIA. I tillegg står det for 60 prosent av all petroleum som handles internasjonalt. Iraks Opec-kvote er på 4,4 millioner fat pr. dag.

Problemet for den irakiske regjeringen er at når Opec måler hvorvidt medlemslandene forholder seg til produksjonskvotene det har, bruker det data fra syv uavhengige selskaper som alle anser produksjonen fra Kurdistan som en del av den totale produksjonen i Irak.

Derfor finnes det differanser på over 300.000 fat pr. dag mellom dataene Iraks myndigheter presenterer og tallene fra de uavhengige selskapene.