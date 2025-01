Gasstopp i Moldova rammer først og fremst utbryterregion

Mange husholdninger mistet både gass og varme på nyttårsdagen i utbryterregionen. Sykehus, butikker og andre viktige bygninger forsynes fortsatt fra reservelagrene, ifølge separatistmyndighetene.

Krisen i Transnistria er ikke direkte knyttet til Ukrainas beslutning om ikke å tillate overføring av russisk gass til Europa gjennom sitt territorium. Istedenfor dreier det seg om at den russiske statens gasselskap Gazprom krever at Moldova betaler rundt 709 millioner dollar – 8 milliarder kroner – som de mener landet har utestående hos dem. Moldovas regjering mener imidlertid at det kun dreier seg om en gjeld på rundt 9 millioner dollar.

Det mistenkes at Moldova bruker grepet for å presse Transnistria. I resten av Moldova rammer gasstansen nemlig i hovedsak strømforsyningen, som er redusert med 80 prosent.

Romania har lovet å bistå med forsyninger, men da til markedspris. Flere moldovske energiselskaper har allerede økt sine strømpriser.