Oljeselskapet Exxon Mobil har saksøkt Californias riksadvokat Rob Bonta og flere klimagrupper for ærekrenkende uttalelser om resirkulering av plast, skriver Bloomberg.

I søksmålet hevdes det at Bonta og klimagruppene har kommet med falske anklager om selskapets resirkuleringsprosesser.

«Med tilsynelatende ingen forståelse for ironien i deres egen påstand, driver Mr. Bonta og hans kohorter med omvendt grønnvasking», heter det i søksmålet.

Exxon mener også at riksadvokaten driver en «bevisst svertekampanje» mot selskapet.

Saksøkte aksjonærer

Exxon er ikke redd for å gå rettens vei når det gjelder å forsvare sitt eget rykte og rettigheter. I fjor ble to klimaaktivistinvestorer saksøkt etter en generalforsamling fordi de ville akselerere klimagassutslippskuttene til selskapet, og Exxon mente det ville skade interessene til aksjonærene og selskapet, ifølge Bloomberg. Exxon mente videre at de to aksjonærene - Follow This og Arjuna Capital - ene og alene er blitt aksjonærer for å drive en klimakampanje.

«ExxonMobil vil tydeligvis forhindre aksjonærene i å bruke rettighetene sine. Åpenbart var styret redd for at aksjonærene ville stemme for reduksjon av utslipp», het det fra Follow This-grunnlegger Mark van Baal.

Californias riksadvokat har selv saksøkt Exxon i høst, og påstandene gjaldt vannforurensning, villende klimamarkedsføring og offentlig ulempe.

Han hevdet at Exxon hadde løyet ved å promotere at all plast de lager kan resirkuleres, og at selskapet har brukt dette som en markedsføringsstrategi, mens riksadvokaten mener dette er uriktig.