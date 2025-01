Subsea 7 sikrer Equinor-kontrakt

Subsea 7 kunngjorde torsdag at selskapet er blitt tildelt en kontrakt av Equinor for en front-end engineering and design (FEED)-studie med opsjon på EPCI (engineering, procurement, construction and installation) for utviklingsprosjektet Fram Sør utenfor kysten av Norge.

Studien vil ferdigstille den tekniske definisjonen av den foreslåtte undervannsutviklingen før Equinor og deres partnere tar en endelig investeringsbeslutning. Arbeidet starter umiddelbart på Subsea 7s kontorer i Norge og Storbritannia, opplyser selskapet i en børsnotering.

– Denne tildelingen viderefører vårt langvarige samarbeid med Equinor. Studien gjør det mulig for Subsea 7 å involvere seg tidlig i feltutviklingsprosessen, optimalisere designløsninger og bidra til den endelige investeringsbeslutningen, sier visepresident for Subsea 7 Norge, Erik Femsteinevik.

Hvis EPCI-opsjonen utøves, vil enhver påfølgende installasjon av undervannsstrukturer, umbilicals, risere og rørledninger (SURF) være en direkte og betydelig tildeling til Subsea 7. Offshore-installasjonsaktivitetene knyttet til denne kontrakten er planlagt for 2026, 2027 og 2028.

Fram Sør-området ligger mellom 10 og 30 kilometer nord for Troll C-plattformen hvor Equinor er operatør, omtrent 70 kilometer nordvest for Bergen. Utviklingen vil bli koblet til eksisterende Fram- og Troll C-infrastruktur.

Subsea 7 definerer en betydelig kontrakt som å ha en verdi mellom 150 og 300 millioner dollar.