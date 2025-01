Forventer store olje-overskudd

Globale oljemarkeder vil møte en økende overflødig tilbud inn mot 2026 på grunn av økt produksjon fra oljekartellet OPEC, kombinert med at produksjonen fra USA, Canada og Guyana fortsetter å vokse, ifølge den amerikanske regjeringens første prognoser for neste år, melder Bloomberg.

Det amerikanske energidepartementet (EIA) anslår at verdens oljemarkeder forventes å ha et gjennomsnittlig overskudd på 800.000 fat per dag i 2026, opplyste EIA tirsdag. Dette er mer enn dobbelt så stort som det daglige overskuddet på 300 000 fat som departementet anslår for i år. EIA hadde i forrige måneds rapport anslått et lite underskudd på tilbudssiden for dette året.

Økningen på det overflødige tilbudet drives av økt produksjon både innenfor og utenfor OPEC i år og neste år, kombinert med at forbruket i OECD-landene ser en liten nedgang i 2026, ifølge EIA. Etterspørselen fra Kina og India vil fortsette å øke neste år, forventer de.

Oljeproduksjonen i USA forventes å vokse saktere neste år ettersom lavere priser demper boreaktiviteten, og at produsenter prioriterer verdi fremfor volum. Produksjonen i USA vil bare øke med 0,6 prosent i 2026, mindre enn en fjerdedel av den anslåtte veksten på 2,5 prosent for i år, opplyste EIA. Den amerikanske produksjonen anslås å nå en topp i andre kvartal 2026 med 13,67 millioner fat per dag før den avtar mot slutten av året.